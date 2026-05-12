Wall Street Journal: Les Émirats ont lancé des frappes militaires ciblant une raffinerie de pétrole en Iran

Le journal américain Wall Street Journal a publié, lundi soir, un rapport citant des sources informées selon lesquelles les Émirats arabes unis ont lancé des frappes militaires secrètes contre des objectifs à l’intérieur de l’Iran.

Le rapport précise que « ces frappes, non reconnues officiellement par les Émirats, incluent une attaque ayant ciblé une raffinerie de pétrole sur l’île iranienne de « Lavan », située dans les eaux du Golfe », indiquant que « l’opération a eu lieu au début du mois d’avril dernier ».

Il est à noter que les Émirats avaient ouvert leur espace aérien, leur territoire et leurs eaux territoriales aux États-Unis ainsi qu’à ‘Israël’ dans le but de mener des frappes contre l’Iran.

Plusieurs attaques ont été exécutées depuis le territoire émirati vers l’Iran, ce que cette dernière a fermement condamné dans des positions officielles précédentes, ripostant par le ciblage d’intérêts américains et israéliens au sein des Émirats.

Source : Médias