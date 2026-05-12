Récompense américaine pour toute information sur les réseaux financiers du CGRI

Le département d’État américain a annoncé une récompense pouvant atteindre 15 millions de dollars pour toute information permettant de « perturber » les mécanismes financiers du Corps des Gardiens de la révolution islamiques et de leurs affiliés.

Le département du Trésor a affirmé que les Gardiens de la révolution s’appuient sur des sociétés écrans pour organiser et recevoir les paiements relatifs aux livraisons de pétrole iranien.

Cette mesure complète les sanctions imposées par Washington en juillet 2025 à la société turque Golden Globe, que le département du Trésor accusait d’être utilisée comme façade pour gérer des ventes de pétrole aux Gardiens de la révolution d’une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars par an.

Le ministère a ajouté que les trois personnes visées par les sanctions travaillent au siège pétrolier des Gardiens de la révolution et coordonnent les paiements par l’intermédiaire de cette société.

Cette déclaration intervient quelques jours après que le président américain Donald Trump a affirmé qu’un cessez-le-feu avec l’Iran « semble incroyablement faible », tout en rejetant la dernière réponse iranienne à la proposition américaine, la qualifiant de « ramassis d’ordures ».

Source : Médias