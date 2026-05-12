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    Sud-Liban : la Résistance islamique a revendiqué un tir de drone piégé contre une force ennemie israélienne dans une maison dans la localité d’al-Bayyada.

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