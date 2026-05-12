L’Iran étend son contrôle sur le détroit d’Ormuz

L’assistant politique du commandant de la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), le général de brigade Mohammad Akbarzadeh, a declaré que l’Iran a « considérablement » étendu la portée du détroit d’Ormuz dans le cadre d’un nouveau plan, visant à inclure la zone s’étendant des côtes de Jask et de Siri jusqu’au-delà des principales îles, la qualifiant de « zone stratégique ».

Akbarzadeh a expliqué que le détroit d’Ormuz était auparavant connu comme une zone limitée autour d’îles telles que Hormuz et Hengam, « mais les choses sont différentes maintenant, et le détroit s’est agrandi et est devenu une vaste zone d’opérations ».

Il a souligné que l’Iran « surveille de près et efficacement les mouvements dans la région », insistant sur le fait qu’il « ne permettra aucune attaque contre ses eaux ou ses intérêts ».

Dans ce contexte, Akbarzadeh a révélé que les forces iraniennes avaient récemment repéré une frégate américaine tentant de traverser le détroit d’Ormuz, précisant que les forces navales avaient tiré des coups de semonce, la forçant à changer de cap.

Il a ajouté que les forces iraniennes continuent de surveiller avec précision les mouvements ennemis dans la région et sont toujours prêtes à intervenir.

Par ailleurs, le commandant des forces navales de l’armée iranienne, Shahram Irani, a affirmé avant-hier que les sous-marins iraniens sont « prêts à opérer et sont déployés et stationnés au fond de la mer », considérant que leur déploiement vise à « renforcer la présence navale dans le détroit d’Ormuz pour de longues périodes et à affronter les navires ».

Le porte-parole militaire iranien, le général de brigade Akrami Nia, a également mis en garde les pays participant aux sanctions américaines contre les « difficultés » qu’ils rencontreront lors de la traversée du détroit d’Ormuz, soulignant que Téhéran continue de renforcer ses capacités militaires et de mettre à jour sa « banque de cibles » stratégiques.

L’Iran affirme que la sécurité du détroit d’Ormuz relève de la responsabilité de ses forces armées, soulignant la nécessité de coordonner le passage des navires conformément aux règles récemment annoncées par Téhéran, en réponse aux actions américaines qui violent ces règles et visent à dégager les navires bloqués dans le Golfe sans coordination avec les autorités iraniennes.

Source : Médias