Les drones de la résistance frappent sans répit. La position Abbad visée 5 fois. 364 blessés israéliens depuis 13 avril

Pas un jour ne passe sans que les médias israéliens ne parlent des drones piégés du Hezbollah auxquels l’armée israélienne n’arrive pas à trouver de solution, ne parvenant ni à les détecter ni à les empêcher de frapper.

L’armée n’est pas encore parvenue à trouver de solution à cette menace, a déploré la chaîne israélienne i24, tandis que la chaîne 12 a reconnu qu’il n’existait actuellement aucun moyen réel de se protéger des drones du Hezbollah.

L’analyste militaire de la chaîne 14 avait souligné qu’Israël est prisonnier d’un « concept technologique dangereux », à savoir que l’esprit israélien cherche constamment à concevoir des solutions technologiques pour des moyens de résistance existants, mais que chaque fois, de nouveaux moyens de résistance sont mis au point et deviennent une nouvelle menace.

100 propositions

Selon le quotidien israélien Yediot Ahronoth, les forces travaillent sans relâche pour trouver une solution permettant de réduire la menace des drones d’ici quelques jours ou quelques semaines. Plus de 100 propositions ont déjà été examinées, et certaines seront livrées aux troupes sur le terrain.

« Les unités combattantes du sud du Liban devraient recevoir de nouveaux équipements de détection de drones. Les responsables de la sécurité reconnaissent que ce système n’est pas efficace à 100 %, mais il permettra aux troupes de gagner de précieuses secondes pour se mettre à l’abri », rapporte le journal.

Entretemps, les drones de la résistance frappent sans répit. Selon les données officielles israéliennes, 13 nouveaux blessés ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. Ils s’ajoutent aux 364 cas suite à la mise en œuvre du cessez-le-feu avec le Liban le 13 avril et aux 782 blessés depuis le 2 mars.

Dans la soirée, il a été question de deux soldats blessés par un drone piégé.

Un drone kamikaze après un essaim de drones

Les médias israéliens ont fait état que les sirènes d’alerte ont retenti en Galilée occidentale en fin d’après-midi ce mardi, ainsi que dans les colonies de Margaliot et Manara, dans le doigt de la Galilée, suite à l’infiltration de drones. « Ils ont été abattus avant qu’ils n’entrent en territoire israélien », a indiqué le porte-parole de l’armée israélienne. « Par la suite, le Hezbollah a lancé un drone kamikaze qui a explosé dans les territoires israéliens à proximité de la frontière avec le Liban », a-t-il ajouté. Sans préciser l’endroit frappé.

Des médias ont indiqué qu’une position a été touchée à proximité de Margaliot.

5 opérations sur la position Abbad

Une fumée épaisse a aussi été aperçue et filmée dans la position militaire Abbad.

Quelque temps plus tard, la Résistance islamique a rendu compte de trois tirs de drones d’attaque vers 16h00, 16h15 et 16h30 sur un véhicule transportant des militaires dans cette position puis sur deux véhicules de communication, assurant qu’ils ont pris feu.

Vers 16h45, c’est un char Merkava qui a été frappé par un drone dans cette même position.

Et vers 17h00, la résistance a assuré y avoir frappé un appareil de brouillage de drones de type Drone Dom.

Ce mardi, la Résistance islamique a revendiqué en tout 24 opérations. Elle en avait revendiqué 20, lundi.

Sa tribune médiatique Média de guerre a diffusé de nouvelles images vidéos des récentes opérations.

La vidéo ci-dessous a été filmée de loin lorsqu’un missile téléguidé a visé le 11 mai une force ennemie qui se trouvait dans une maison dans le village al-Taybeh.

L’opération suivante, également réalisée le même jour à al-Taybeh a visé un soldat à l’aide d’un drone piégé dont la camera a filmé la scène.

Une autre opération réalisée le 10 mai a visé une maison à Teir Harfa où les soldats ennemis étaient retranchés.

La troisième opération a visé le 9 mai une tente récemment installée a Khallat al-Raj dans la localité de Deir Syriane à l’aide d’un drone piégé.

Le jour même, un autre drone avait frappé un véhicule militaire dans le même endroit.

Les communiqués de la Résistance islamique rappellent que ces opérations sont « une riposte aux violations de l’ennemi israélien au cessez-le-feu et aux agressions contre les villages du sud du Liban qui ont causé des martyrs et des blessés ».

6 martyrs

Ce mardi encore, des dizaines de raids ont frappé d’innombrables villages et régions libanaises.

Un raid sur la ville de Nabatiyeh a coûté la vie à deux membres de la Défense civile et blessé un troisième. Ils ont été visés pendant qu’ils tentaient de secourir le martyr Mahdi Atwi, qui a été tué par un drone ennemi alors qu’il circulait en toc-toc près du centre de la Protection civile de Nabatiyeh, selon l’agence ANI. Des sources officielles ont assuré que 100 membres de la Défense civile ont été visés dans les raids ennemis.

L’agence a rendu compte aussi d’un raid aérien ennemi qui a ciblé mardi la localité de Jebchite, coûtant la vie à trois citoyens : le sergent-chef Mohammad Ali Obeid, Hassan Mohammad Jawad Obeid et Mahdi Abbas Obeid.

Source : Divers