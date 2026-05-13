mercredi, 13/05/2026   
   Beyrouth 05:36
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Ministère libanais de la Santé : 4 martyrs suite au raid israélien sur Kafar Dounine, dans le district de Bint Jbeil, dont un enfant et une femme, et deux blessés dont une femme

      En Lien

      Le ministre chinois des Affaires étrangères exhorte le Pakistan à intensifier ses efforts de médiation dans la région

      Le ministre chinois des Affaires étrangères exhorte le Pakistan à intensifier ses efforts de médiation dans la région

      Ministère chinois des Affaires étrangères : Pékin continuera de soutenir les efforts de médiation du Pakistan

      Ministère chinois des Affaires étrangères : Pékin continuera de soutenir les efforts de médiation du Pakistan

      Ministère chinois des Affaires étrangères : Le ministre des Affaires étrangères a salué, lors d’un appel avec son homologue pakistanais, les efforts visant à faciliter les négociations américano-iraniennes

      Ministère chinois des Affaires étrangères : Le ministre des Affaires étrangères a salué, lors d’un appel avec son homologue pakistanais, les efforts visant à faciliter les négociations américano-iraniennes