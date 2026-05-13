New York Times: Le renseignement contredit la version de Trump ; Téhéran a restauré ses capacités militaires

Le journal américain New York Times a révélé que des évaluations secrètes du renseignement américain, préparées au début de ce mois, indiquent que l’Iran a rétabli l’accès à la majorité de ses sites de missiles, de ses plateformes de lancement et de ses installations souterraines. Cela contredit les déclarations publiques de l’administration du président Donald Trump concernant la destruction des capacités militaires iraniennes.

Selon des personnes familières avec ces évaluations, l’Iran a recouvré la capacité opérationnelle d’accéder à 30 des 33 sites de missiles le long du détroit d’Ormuz, ce qui pourrait représenter une menace pour les navires de guerre américains et les pétroliers transitant par le détroit.

Les évaluations précisent que les Iraniens sont désormais capables — à des degrés divers selon l’ampleur des dommages subis par chaque site — d’utiliser des lanceurs mobiles à l’intérieur de ces zones pour déplacer les missiles vers d’autres positions, tandis que, dans certains cas, les missiles peuvent être tirés directement depuis les plateformes des installations elles-mêmes. Selon ces rapports, seuls trois sites le long du détroit demeurent totalement inaccessibles.

Par ailleurs, les évaluations indiquent que l’Iran conserve environ 70 % de ses lanceurs mobiles à travers le pays, ainsi qu’environ 70 % de son stock de missiles préexistant à la guerre. Cela inclut des missiles balistiques capables de cibler d’autres pays de la région, en plus d’une quantité moindre de missiles de croisière utilisés contre des cibles à courte portée, sur terre ou en mer.

Les agences de renseignement militaire, s’appuyant sur des données collectées via diverses sources incluant l’imagerie satellite, rapportent que l’Iran a rétabli l’accès à environ 90 % de ses installations souterraines de stockage et de lancement de missiles à l’échelle nationale, actuellement évaluées comme fonctionnant « partiellement ou totalement ».

Ces conclusions sapent des mois de déclarations publiques de Trump et de son secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, qui prétendaient que l’armée iranienne avait été « détruite » et ne représentait plus une menace.

Dans ce contexte, le porte-parole du ministère iranien de la Défense, le général Reza Talaï, a réitéré que toute menace ou agression contre son pays ferait l’objet d’une réponse immédiate et cinglante, ajoutant que « l’Iran a prouvé sa capacité à défendre son peuple tant sur le plan diplomatique que sur le terrain ».

Cela intervient alors que les négociations irano-américaines, médiatisées par le Pakistan, sont dans l’impasse après le rejet par Trump de la dernière réponse iranienne et le maintien du blocus des ports iraniens.

Source : Médias