Un ex-officier de la CIA : les USA ont encouragé la culture de pavot en Afghanistan pour affecter l’Iran et la Russie

Un ex-officier de la CIA a révélé que les Etats-Unis ont sciemment encouragé la culture de l’opium en Afghanistan pour affecter les sociétés en Iran et en Russie.

Dans une interview le mois dernier avec l’animateur star américain Tucker Carlson, sur sa chaine YouTube, John Kiriakou a assuré que lors d’une mission en Afghanistan, alors qu’il était grand enquêteur dans la Commission des relations extérieures au Sénat, entre 2009 et 2011, il a découvert que d’énormes surfaces dans la province de Lashkargāh étaient cultivées de pavot rappelant que ce pays produisait en 1993 plus de 90% de l’héroïne dans le monde.

Kiriakou rapporte avoir rencontré pendant son voyage un cultivateur afghan et lui avoir demandé pourquoi il ne cultivait pas d’autres cultures bénéfiques, comme les tomates, l’oignon et autre, mais la réponse l’a alors stupéfait : « Les américains m’ont dit en 2001, que si je les informais de l’endroit où se trouvent les combattants arabes, ils me laisseraient cultiver de l’opium ».

L’ex-agent se rappelle aussi que lorsqu’il lui a demandé quels étaient ces américains, ses accompagnateurs ont coupé la conversation tout court arguant avoir détecté une menace sécuritaire.

De retour à Washington, Kiriakou a informé ses supérieurs de ses informations, et voulait faire de même avec le secrétaire d’état John Kerry.

Un ami dans la direction de lutte contre les stupéfiants l’a toutefois averti que son message n’y fera rien. « L’Afghanistan produit 93% de l’héroïne dans le monde et presque sa totalité s’en va vers l’Iran et la Russie. Nous voulons qu’ils deviennent accros à l’héroïne, parce que ceci affaiblit leur société », lui avait-il dit.

Depuis que les Talibans ont pris le pouvoir apres le retrait des Américains en 2021, la culture de pavots a chuté de 90% en un an, selon les chiffres de l’ONU.

Dans les années 90 du siècle dernier, l’Afghanistan cultivait aussi plus de 90% des opiacés, ce qui affectait sérieusement la société en Iran qui avait lancé pendant cette décennie une guerre sans merci contre son trafic. Sa culture avait sérieusement baissé avec la prise du pouvoir par les Talibans mais avec l’invasion américaine de ce pays en 2001, elle a repris du plus bel.

Source : Divers