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    Correspondant d’Al-Manar : l’aviation de guerre ennemie a mené des raids ciblant les localités de Kounine et Majdal Zoun, Deir Amess et la zone de Machaa al-Mansouri, au sud du Liban

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      3 ème raid israélien contre la zone de Saadiyat – Jiyeh ayant visé une voiture ; les informations font état de plusieurs martyrs

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