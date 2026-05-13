Trump veut faire du Venezuela le 51e État des Etats-Unis

Le président américain Donald Trump a publié mardi sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social une carte du Venezuela, avec un petit drapeau américain au centre, accompagnée de la mention « 51e État ».

Ce message intervient au lendemain de la confirmation par la présidente intérimaire vénézuélienne Delcy Rodriguez, depuis La Haye, que le Venezuela « n’a jamais cherché » à devenir le 51e État américain, tandis que Trump insiste sur le fait que le pays est sous son contrôle et a laissé entendre à plusieurs reprises la possibilité qu’il devienne un État américain.

« C’est absolument hors de question », a déclaré Rodriguez en réponse à une question sur le sujet, « car s’il y a bien une chose qui nous distingue, nous autres Vénézuéliens, c’est que nous aimons notre chemin vers l’indépendance et que nous aimons les héros et les héroïnes de notre indépendance. »

Rodriguez a souligné que son gouvernement travaille dans le cadre d’un « agenda diplomatique de coopération » avec les États-Unis, après la réactivation en mars des relations diplomatiques rompues par l’ancien président Nicolas Maduro avec Washington il y a sept ans.

Rodriguez a succédé au président Maduro, qui a été capturé par les forces spéciales américaines lors d’une opération militaire le 3 janvier.

Les commentaires de Rodriguez provenaient de La Haye, où elle assistait à une audience devant la Cour internationale de Justice concernant un différend sur la région pétrolière d’Essequibo, administrée par le Guyana et revendiquée par Caracas.

Lundi, les médias américains ont rapporté que Trump avait déclaré à Fox News qu’il envisageait « sérieusement » de faire du Venezuela le 51e État américain.

En mars, il a évoqué cette possibilité dans une publication sur sa plateforme Truth Social : « De bonnes choses se passent au Venezuela ces derniers temps. Je me demande : y a-t-il une raison magique à cela ? Le 51e État.”

Source : Médias