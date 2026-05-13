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    Liban : Plus de 10.000 logements ont été détruits ou endommagés au Liban depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu. (Conseil national de la recherche scientifique)

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