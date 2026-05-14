Ministère iranien des Affaires étrangères : La guerre imposée à la nation iranienne est un affrontement entre le Bien et le Mal

Le porte‑parole du ministère iranien des Affaires étrangères a souligné, dans un message que ce que l’axe américano‑israélien a imposé au peuple iranien épris de paix relève d’une guerre « hors norme ». Il a déclaré : « Cette guerre ne porte ni sur le territoire, ni sur les ressources, ni sur la géopolitique. C’est une guerre qui déterminera le véritable sens du bien et du mal à notre époque et pour les générations futures. »

Dans la nuit de mardi au mercredi 13 mai, Esmaëil Baghaei a publié sur le réseau social X le message suivant au sujet de la nature de la guerre imposée par les États‑Unis et le régime sioniste au peuple iranien :

« À tous les êtres humains honorables et consciencieux, indépendamment de leur religion, de leur ethnie, de leur nationalité, de leur race ou de toute autre différence ;

Aux musulmans, aux juifs, aux chrétiens, aux sikhs, aux hindous, aux bouddhistes et aux adeptes de toute autre croyance ou tradition ;

Et à ceux qui ne se réclament d’aucune religion mais qui demeurent profondément attachés aux valeurs universelles de paix, de justice et de dignité humaine :

Le 28 février 2026, les États‑Unis et « Israël », deux régimes dotés de l’arme nucléaire, ont imposé à l’Iran, pour la deuxième fois en moins d’un an et en pleine période de négociations, une guerre d’agression illégale.

N’oublions pas qu’en juin 2025, sous le même prétexte, ils avaient déjà attaqué l’Iran et prétendu avoir entièrement détruit le programme nucléaire iranien.

Restons vigilants :

Cette guerre ne porte ni sur le territoire, ni sur les ressources, ni sur la géopolitique. C’est une guerre qui déterminera le véritable sens du bien et du mal à notre époque et pour les générations futures.

Ce qui a été imposé au peuple iranien épris de paix n’est pas une guerre conventionnelle.

D’un côté se trouvent ceux qui prennent plaisir à violer les règles du droit de la guerre et à piétiner les principes humanitaires ; ceux qui tuent pour se divertir, massacrent des enfants pour faire souffrir leurs familles et attaquent des salles de sport pour femmes uniquement pour tester la puissance destructrice de leurs missiles les plus récents.

C’est une guerre entre ceux qui parlent avec fierté de couler des navires non armés “pour davantage de plaisir” et un peuple qui, même au cœur de l’agression, fait tout son possible pour protéger la vie des innocents.

C’est une guerre entre des menteurs professionnels qui fabriquent des prétextes pour justifier leur violence et un peuple digne qui, en s’appuyant uniquement sur sa propre capacité et sa propre volonté, défend sa patrie et sa dignité humaine.

C’est une guerre entre ceux dont les décisions sont guidées par des calculs dénués de morale et ceux qui agissent avec une conscience claire et intacte.

Cette guerre est une bataille décisive pour l’avenir de l’humanité. Elle déterminera si les acquis de la civilisation humaine — les droits de l’homme, l’État de droit et les fondements essentiels de la morale — subsisteront ou seront totalement anéantis.

Nous devons choisir :

Voulons‑nous d’un monde placé sous la domination de maîtres esclavagistes — arrogants, oppressifs et irresponsables — un monde gouverné par la force, le mensonge et le chantage ?

Ou nous lèverons‑nous pour un monde fondé sur le respect, la justice, la paix et la dignité humaine ?

La conscience de l’humanité n’est pas encore morte. Mais en des jours comme ceux‑ci, le silence équivaut à la complicité avec le mal.

Si nous rejetons la barbarie et la domination, nous devons faire preuve de courage moral, parler, agir et nous tenir du bon côté de l’Histoire — avant que le monde ne bascule dans l’abîme de l’anarchie et de l’esclavage.

Le choix vous appartient, et l’Histoire jugera nos actes. »

Source : Médias