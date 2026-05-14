Poutine : La Russie poursuit la modernisation et le développement de ses forces nucléaires stratégiques

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé que « la Russie continuerait de développer des systèmes de missiles capables de pénétrer tous les systèmes de défense antimissile actuels et futurs ».

M. Poutine a déclaré : « Nous poursuivrons sans aucun doute la modernisation et le développement de nos forces nucléaires stratégiques, en créant des systèmes de missiles à puissance de combat accrue, capables de pénétrer tous les systèmes de défense antimissile actuels et futurs. »

Le président russe a également souligné que « les systèmes de combat mobiles équipés de missiles balistiques non nucléaires avaient été utilisés efficacement lors de l’opération militaire spéciale ».

Lors de sa visite à l’Institut de génie thermique de Moscou, où il a remis au personnel l’Ordre du Travail Vaillant, M. Poutine a ajouté : « Je tiens à souligner que les systèmes de combat mobiles que vous avez développés, équipés de missiles balistiques non nucléaires, remplissent également leurs missions de combat et ont été utilisés efficacement en conditions de combat lors de l’opération militaire spéciale. »

Le président russe Vladimir Poutine s’est rendu mercredi à l’Institut de technologie thermique de Moscou, institution clé du complexe militaro-industriel russe, où ont été développés les systèmes de missiles nucléaires stratégiques Topol, Topol-M, Yars et Boulava.

L’institut célèbre cette année son 80e anniversaire. Ses spécialistes ont participé à la création de nombreux systèmes d’armes et technologies. Depuis le milieu des années 1950, ils développent des prototypes de missiles équipés d’ogives nucléaires tactiques.

Parmi les réalisations les plus importantes de l’institut figurent les systèmes de missiles développés, et ceux en cours de développement, destinés à soutenir les forces de missiles stratégiques et les forces nucléaires stratégiques navales.

En collaboration avec des bureaux d’études, des instituts et des usines, l’institut explore une voie fondamentalement nouvelle : la création de systèmes de missiles mobiles terrestres à propergol solide, tels que les Temp-S, Temp-2S, Pioneer, Topol, Topol-M, Yars et Boulava.

Source : Médias