Liban : Un missile anti-char frappe un Merkava. Diffusion de nouvelles vidéos

Les combattants de la Résistance islamique ont ciblé, ce jeudi, un char Merkava à Tell Nahas, aux abords de la localité frontalière de Kfar Kila, avec un missile anti-char. L’attaque a atteint sa cible avec précision et le char a été vu en train de brûler.

La Résistance islamique a en outre tiré, ce jeudi, une salve de roquettes contre une force israélienne tentant se déplacer de la localité d’Al-Bayyadah vers celle de Naqoura.

Détails de l’embuscade sur la route de Rchaf-Haddatha

Mercredi, la Résistance islamique au Liban a annoncé avoir piégé une force israélienne qui tentait de progresser à l’intérieur du territoire libanais dans une embuscade qualitative, utilisant des engins explosifs, des roquettes et des mitrailleuses.

Embuscade sur la route de Rhcaf-Haddatha

La Résistance islamique a déclaré dans un communiqué : « Après avoir repéré une force motorisée appartenant à l’armée de l’ennemi israélien, composée de deux véhicules Nemera et d’un bulldozer D9, progressant depuis la zone du complexe culturel de la localité de Rchaf en direction de la ville de Haddatha, les moudjahidines leur ont tendu une embuscade au point de l’usine de pierre sur la route reliant les deux villages. Ils ont fait exploser un engin explosif contre un véhicule Nemera et ont poursuivi les affrontements avec le reste de la force ennemie à l’aide d’armes automatiques. »

Pendant l’affrontement, l’aviation israélienne, de combat et de reconnaissance, est intervenue pour sécuriser le retrait du véhicule détruit et couvrir l’incursion d’un véhicule piégé télécommandé se dirigeant vers le centre de la localité de Haddatha.

Lorsque le véhicule piégé est arrivé dans la zone d’Al-Baydar, à 14h10, les combattants de la Résistance l’ont pris pour cible avec des tirs de roquettes, ce qui a entraîné sa déviation de sa trajectoire et sa mise hors service, poussant les forces d’occupation à le faire exploser sur le côté de la route avant qu’il n’atteigne la place du village, selon le communiqué de la Résistance.

Cette embuscade intervient dans le cadre de la riposte de la Résistance islamique aux tentatives de progression menées par l’armée d’occupation israélienne, malgré la trêve temporaire annoncée par le président américain Donald Trump entre le Liban et l’occupation israélienne il y a environ un mois.

Vidéos des opérations de la Résistance

Entre-temps, le Média de guerre de la Résistance a diffusé les images d’une attaque au drone d’assaut de la Résistance islamique, menée le 11 mai 2026, ciblant un engin de génie (D9) appartenant à l’armée de l’ennemi israélien sur la route de Naqoura, au sud du Liban.