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La Résistance islamique tire des obus d’artillerie et une salve de roquettes contre un rassemblement de véhicules et de soldats de l’armée de l’ennemi israélien à Al-Bayyadah, au sud-Liban.
14-05-2026 13:26 PM
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