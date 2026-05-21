Poutine : La coopération russo-chinoise est essentielle en période de crise mondiale

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que « les relations russo-chinoises contribuent positivement à la stabilité mondiale et que l’étroite coopération entre Moscou et Pékin est particulièrement nécessaire face à l’escalade des crises internationales ».

« Notre coopération en matière de politique étrangère est l’un des facteurs les plus importants de la stabilité des relations internationales et, dans le contexte tendu actuel sur la scène mondiale, l’étroite coopération entre nos deux pays est plus que jamais nécessaire », a déclaré M. Poutine lors d’entretiens avec son homologue chinois Xi Jinping à Pékin, mercredi.

Le président russe a souligné qu’un « processus complexe de construction d’un monde multipolaire fondé sur un équilibre des intérêts pour toutes les parties » est en cours, ajoutant qu’« avec nos amis chinois, nous défendons la diversité culturelle et civilisationnelle, respectons le développement souverain des États et œuvrons à la construction d’un ordre mondial plus juste et démocratique ».

Il a déclaré : « Nous œuvrons au renforcement de la coordination au sein des Nations Unies, du groupe BRICS, du G20 et d’autres instances, et nous continuerons de nous impliquer activement dans le cadre de l’Organisation de coopération de Shanghai », qu’il a décrite comme étant devenue « un exemple remarquable de résolution équitable des problèmes et de promotion de l’intégration dans une vaste zone géographique partagée ».

Il a affirmé que la Russie soutenait pleinement les activités de la présidence chinoise du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) cette année.

Pour sa part, Xi Jinping a constaté que « le monde est témoin de manifestations d’hégémonie et de division dans un contexte international turbulent », soulignant que « les relations entre la Russie et la Chine, fondées sur le respect mutuel et la coopération, contribuaient à rendre ce monde chaotique plus stable et prévisible ».

M. Xi a affirmé que « les relations entre la Russie et la Chine avaient atteint leur apogée et que les deux pays faisaient preuve de courage ». Soucieux de défendre la justice internationale, il a insisté sur le fait que « la Chine et la Russie devaient construire un système de gouvernance mondiale plus équitable ».

Par ailleurs, Vladimir Poutine et Xi Jinping ont mené à Pékin des négociations consacrées au renforcement du partenariat russo-chinois. Les deux dirigeants ont adopté plusieurs documents majeurs, dont une déclaration commune de 47 pages, et fixé les priorités de la coopération bilatérale dans les domaines politique, économique, énergétique et international.

La journée du 20 mai a constitué le cœur politique de la visite officielle de Vladimir Poutine en Chine.

À Pékin, le président russe et le président chinois Xi Jinping ont mené des négociations en format restreint, puis élargi, dans une atmosphère présentée comme chaleureuse et constructive. Vladimir Poutine a remercié Xi Jinping pour son invitation, son accueil et l’hospitalité réservée à la délégation russe.

À l’issue des discussions, les deux dirigeants ont signé une déclaration commune sur le renforcement du partenariat global et de l’interaction stratégique, ainsi qu’une déclaration consacrée à la formation d’un monde multipolaire et à un nouveau type de relations internationales. Les délégations russe et chinoise ont aussi signé 20 documents de coopération dans différents domaines.

Le ministre russe des Affaires étrangères Lavrov lors d’une interview accordée au Shanghai Media Group a affirmé que « la technologie chinoise aide la Russie à surmonter les difficultés créées par l’Occident ».

Et de poursuivre : « La Russie et la Chine doivent s’appuyer sur leurs propres forces et leur solidarité fraternelle face aux politiques occidentales », notant que « la Russie, comme la Chine, ne souhaite pas entrer en conflit avec qui que ce soit, mais défendra ses intérêts ».

Il a ajouté que « les deux pays témoignent de la relation la plus stable entre deux grandes puissances dans le monde moderne ».

Il a estimé que « les États-Unis ont déjà quelque peu perdu d’intérêt pour le règlement du conflit ukrainien » soulignant que « Moscou tiendra compte de l’agressivité croissante de Zelensky et des Européens ».

Et de conclure : « L’Occident, dont l’influence mondiale décline, craint la concurrence et recourt aux sanctions ».

Source : Divers