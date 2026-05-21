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Les combattants de la Résistance islamique ont ciblé un rassemblement de soldats et de véhicules de l’armée de l’ennemi israélien dans la localité de Al-Qouzah avec des obus d’artillerie
21-05-2026 12:10 PM
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