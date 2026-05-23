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Médias occidentaux citant l’organisme maritime britannique : nous avons reçu un rapport concernant un incident à 200 milles nautiques à l’ouest de Socotra au Yémen
23-05-2026 08:15 AM
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Araghchi et le commandant de l’armée pakistanaise examinent à Téhéran les initiatives diplomatiques pour mettre fin à la guerre
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Radio de l’armée de l’ennemi israélien : L’armée israélienne enquête sur la raison pour laquelle l’alerte ne s’est pas déclenchée lors de l’impact du drone quadricoptère piégé à Ras Naqoura. Il s’agit probablement, une fois de plus, d’un problème de détection au niveau des systèmes
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