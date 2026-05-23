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    Araghchi s’est de nouveau entretenu, à midi, avec le chef d’état-major pakistanais (Tasnim)

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      Bande de Gaza : 5 martyrs sur un raid israélien sur le poste de police au nord de Gaza-ville.

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      Sud-Liban : ordre d’évacuation proférée par l’armée d’occupation israélienne à l’adresse des habitants des localités suivantes : Al-Mahmoudiya, Mlikh Shbeil et Al-Qatrani dans le district de Jezzine, et Houmine Al-Fawqa dans le district de Nabatiyeh.

      Sud-Liban : ordre d’évacuation proférée par l’armée d’occupation israélienne à l’adresse des habitants des localités suivantes : Al-Mahmoudiya, Mlikh Shbeil et Al-Qatrani dans le district de Jezzine, et Houmine Al-Fawqa dans le district de Nabatiyeh.

      Sud-Liban : Un soldat a été légèrement blessé lors d’une attaque israélienne visant une caserne dans la ville de Nabatiyeh. (Armée libanaise)

      Sud-Liban : Un soldat a été légèrement blessé lors d’une attaque israélienne visant une caserne dans la ville de Nabatiyeh. (Armée libanaise)