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Le ministre français des AE : Ben-Gvir est interdit de séjour en France en raison de son comportement inacceptable envers les militants à bord de la Flottille pour Gaza.
23-05-2026 15:57 PM
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Bande de Gaza : 5 martyrs sur un raid israélien sur le poste de police au nord de Gaza-ville.
16:03
Sud-Liban : ordre d’évacuation proférée par l’armée d’occupation israélienne à l’adresse des habitants des localités suivantes : Al-Mahmoudiya, Mlikh Shbeil et Al-Qatrani dans le district de Jezzine, et Houmine Al-Fawqa dans le district de Nabatiyeh.
16:01
Sud-Liban : Un soldat a été légèrement blessé lors d’une attaque israélienne visant une caserne dans la ville de Nabatiyeh. (Armée libanaise)
15:58