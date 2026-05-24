dimanche, 24/05/2026   
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    Cheikh Qassem : Les sanctions américaines ne nous affaibliront pas, quand bien même les USA deviennent plus agressifs, ils ne gagneront rien au Liban. Car en voulant le détruire sur la tête de son peuple ils le détruisent sur leur tête aussi.

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      Les Iraniens sont sceptiques sur un accord avec les USA. Des désaccords persistent.  

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      Trump : J’ai dit à mes représentants de ne pas précipiter un accord avec l’Iran.

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      Cheikh Qassem : Sans les images capturées par les drones de la résistance, pendant les opérations, l’ennemi n’aurait jamais reconnu ses pertes.

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