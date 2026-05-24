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Cheikh Qassem : Les sanctions américaines ne nous affaibliront pas, quand bien même les USA deviennent plus agressifs, ils ne gagneront rien au Liban. Car en voulant le détruire sur la tête de son peuple ils le détruisent sur leur tête aussi.
24-05-2026 19:39 PM
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