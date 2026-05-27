Conseil politique du Hezbollah: L’Iran a averti Washington que des bombardements sur Beyrouth et sa banlieue sud compromettraient les négociations

Ghaleb Abou Zeinab, membre du Conseil politique du Hezbollah, a révélé à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen que « l’administration américaine couvre pleinement l’agression israélienne contre le Liban ».

Abou Zeinab a révélé que « l’Iran a informé l’administration américaine, par l’intermédiaire d’intermédiaires, que la mise à exécution par les forces d’occupation de leurs menaces de bombarder Beyrouth et sa banlieue sud compromettrait le processus de négociation ».

Ces révélations interviennent alors que des fuites de presse indiquent l’intention « d’Israël » d’attaquer la capitale libanaise, Beyrouth, et sa banlieue sud afin de contraindre la résistance à réduire ses attaques contre les forces d’occupation israéliennes menées par des FPV.

Par ailleurs, Abou Zeinab a souligné que « les récentes sanctions américaines constituent un moyen de pression sur le président du Parlement, Nabih Berri, pour qu’il accepte des négociations directes », avertissant que « certains conseillent à l’administration américaine de semer la discorde au Liban afin d’attiser les conflits ».

Tout en notant que « l’administration américaine s’efforce de toutes ses forces de dissocier le Liban de la voie tracée par Islamabad », Abou Zeinab a indiqué que « l’Iran est déterminé à faire en sorte que le Liban fasse partie de tout accord visant à mettre fin à la guerre ».

Source : Médias