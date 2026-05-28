Négociateur iranien : Trump pourrait annoncer unilatéralement un accord avec Téhéran afin d’accroître la pression sur ce pays

L’agence de presse Farsnews a rapporté mercredi « qu’un membre de l’équipe de négociation iranienne a déclaré que le président américain Donald Trump pourrait annoncer unilatéralement la conclusion de l’accord entre l’Iran et les États-Unis dans les prochaines heures ».

Le négociateur a indiqué que « Trump perçoit cette initiative comme une tentative de pression visant à donner l’illusion d’un accord auprès de l’opinion publique, avant même que tous les différends n’aient été pleinement résolus ».

Le négociateur a expliqué que « certains dossiers et points restent en suspens et qu’aucun accord ne sera possible tant que tous les points jugés pertinents par l’Iran ne seront pas réglés ».

Le négociateur a affirmé que « l’Iran annoncera officiellement le résultat des négociations une fois ces points entièrement résolus ».

Dans ce contexte, la télévision iranienne a diffusé mercredi un projet non officiel du mémorandum d’entente entre l’Iran et les États-Unis.

Selon le rapport, « si un accord définitif est conclu dans les 60 jours, il sera adopté dans le cadre d’une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations Unies ».

Concernant l’accord-cadre conclu à Islamabad, celui-ci n’est « pas encore finalisé » et l’Iran « n’entreprendra aucune démarche sans vérification concrète ».

Ces déclarations interviennent alors que l’espoir d’un accord-cadre entre Téhéran et Washington pour mettre fin à la guerre se fait de plus en plus grand, le Pakistan poursuivant ses efforts en ce sens et le Qatar rejoignant le processus de médiation.

Les négociations sont au point mort sur deux points que Téhéran considère comme fondamentaux : la fin de la guerre au Liban et le mécanisme de déblocage des fonds iraniens gelés. La question nucléaire sera abordée ultérieurement.

Source : Médias