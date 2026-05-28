Bataille héroïque de la Résistance à Haddatha : vos blindés sont « sous nos pieds »

Le Média de guerre de la Résistance islamique a diffusé une séquence vidéo documentant le moment des affrontements héroïques qui ont eu lieu entre les combattants et les forces de l’armée de l’ennemi israélien dans la localité de Haddatha, au Sud-Liban (district de Bint Jbeil).

Les images ont montré des opérations de surveillance des mouvements et des blindés de l’armée ennemie lors de sa progression vers la localité depuis plusieurs axes, avant que la Résistance n’exécute des embuscades sur le terrain et n’entre en affrontements directs à bout portant avec les soldats israéliens.

La vidéo a également documenté la préparation des combattants à faire face à l’incursion israélienne aux abords de la localité, et l’utilisation d’armes légères, moyennes et lourdes pour cibler les forces en progression, tandis que les images montraient une intervention aérienne israélienne via des avions de guerre pour soutenir les forces terrestres.

Selon la vidéo, les forces israéliennes n’ont pas réussi à pénétrer dans la localité malgré la couverture aérienne, tandis que les images ont documenté l’explosion de deux engins explosifs au passage de la force en progression, en plus du ciblage direct d’un véhicule de transport de troupes israélien.

L’enregistrement a montré plus tard deux combattants de la Résistance progressant vers les blindés ciblés pour documenter les dommages subis, après que les forces israéliennes les ont laissés sur place suite à leur retrait des environs des affrontements héroïques menés par la Résistance.

La vidéo comprenait les propos de l’un des combattants ayant participé à la confrontation, affirmant que les blindés israéliens ciblés sont « sous nos pieds. Ces Israéliens sont faibles. Vous avez vu ce qu’ils ont fait au blindé ? Celui qui viendra derrière lui s’assiéra à côté de lui ici. Il ne vous restera plus de chars, ni de bulldozers ».

Détails de l’affrontement avec les forces de l’ennemi

La salle des opérations de la Résistance a expliqué, dans un communiqué publié il y a quelques jours, les détails de cette confrontation, annonçant que l’armée de l’ennemi israélien tente, depuis plusieurs jours, de détruire les défenses de la Résistance dans la localité de Haddatha en menant des raids intensifs par l’aviation de guerre, des bombardements concentrés par l’artillerie, ainsi qu’en introduisant des véhicules piégés et en déployant des bulldozers et des engins de génie, et ce, dans le cadre des tentatives de progression pour occuper cette localité où la Résistance était aux aguets.

Elle a indiqué que le mardi 26 mai à 20h10, « une force composite de l’armée de l’ennemi israélien a tenté de progresser, pour la troisième fois en une semaine, depuis la localité de Rchaf en direction de la localité de Haddatha. Après que les combattants ont repéré la force, ils lui ont tendu une embuscade à l’entrée sud de la localité de Haddatha, dans la zone du stade, et se sont accrochés avec elle à l’aide d’armes moyennes et de missiles, infligeant des pertes confirmées parmi ses membres ».

Et d’ajouter: « A 20h50, un char Merkava a tenté de progresser en direction du bassin de Haddatha, les combattants l’ont alors ciblé avec les armes appropriées et l’ont détruit, puis se sont accrochés avec son équipage. Aussitôt, l’aviation de guerre et l’artillerie de l’ennemi sont intervenues pour soutenir la force et couvrir l’évacuation du char ciblé.

À 21h05, l’artillerie de la Résistance a ciblé avec des obus de mortier les forces de renfort que l’armée de l’ennemi a acheminées à l’entrée sud de la localité. À 22h15, une autre force a tenté de progresser vers l’intersection de la route menant à la localité d’Ayta al-Jabal, les combattants l’ont alors ciblée avec des armes à tir direct et ont détruit un deuxième char Merkava ».

Et de renchérir: « A 24h10, les combattants ont ciblé un troisième char avec un missile guidé à l’entrée sud de la localité de Haddatha, près du stade, ce qui a entraîné sa destruction et le retrait de l’ensemble de la force vers Khallet al-Daraj dans la zone d’Al-Hima sous une épaisse couverture de fumée. À 03h15, une autre force de l’armée de l’ennemi israélien a tenté de progresser en direction de la zone d’Al-Baydar par la même route qu’elle avait empruntée lors de deux tentatives précédentes au cours des derniers jours, mais les combattants étaient aux aguets, se sont accrochés avec elle et ont détruit un quatrième char ».

« Face à cette riposte héroïque et à l’ampleur des pertes dans ses rangs, l’armée de l’ennemi a été contrainte de se replier à l’aube en direction de la localité de Rchaf », a fait savoir la Résistance dans son communiqué.

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar