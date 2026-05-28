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    Correspondant d’Al-Manar : Raid de l’aviation de guerre israélienne contre Deir Zahrani, au sud-Liban

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      Tasnim, citant le CGRI: La base américaine d’où est partie l’attaque d’aujourd’hui contre un site près de l’aéroport de Bandar Abbas a été ciblée

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      Le président de la commission de la sécurité nationale au Parlement iranien : Il n’y aura aucun recul sur les lignes rouges telles que l’enrichissement de l’uranium et la gestion du détroit d’Ormuz

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      Télévision iranienne, citant un responsable militaire : Les quatre navires ont ignoré l’avertissement, des tirs ont donc été dirigés vers eux, ce qui les a obligés à faire demi-tour

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