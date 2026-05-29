Léon XIV : Les profits de l’industrie des armes sont le moteur des conflits

Le pape Léon XIV a affirmé jeudi que « la doctrine de la guerre juste , souvent invoquée pour justifier les guerres, est dépassée ».

Dans sa première encyclique, Magnifica Humanitas, il a souligné la « nécessité de dépasser cette doctrine et de promouvoir le dialogue, la diplomatie et le pardon ».

Il a déclaré que « la doctrine de la guerre juste se voulait un moyen de dissuasion, et non un prétexte dont certains abusent pour justifier les guerres ».

Il a également précisé que « les profits de l’industrie des armes sont le moteur des conflits ».

Le pape Léon XIV s’était déjà attiré les foudres du président américain Donald Trump par ses vives critiques de la guerre israélo-américaine contre l’Iran et de la politique d’immigration de son administration.

Ces dernières semaines, Donald Trump a multiplié les attaques publiques contre le pape, suscitant de vives réactions de la part de responsables chrétiens de tous bords politiques.

En réponse, le pape a affirmé qu’il diffusait le message chrétien de paix, déclarant : « La mission de l’Église est de prêcher la Bible et la paix. Si quelqu’un veut me critiquer pour avoir prêché la Bible, j’espère simplement qu’il m’écoutera en raison de la valeur des paroles du Seigneur. »

Source : Médias