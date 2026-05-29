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    France: L’affaire des mauvais traitements infligés par Israël aux militants de la Flottille de Gaza est déférée devant la justice française.

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      France: L’affaire des mauvais traitements infligés par Israël aux militants de la Flottille de Gaza est déférée devant la justice française.

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