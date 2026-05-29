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    Sud-Liban : la Résistance islamique assure avoir pris pour cible un char Merkava dans la périphérie de la localité de Dibbine.

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      Sud-Liban : la Résistance islamique assure avoir attaqué un char Merkava israélien à l’Est de la localité de Yohmor à l’aide d’un projectile téléguidé.

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      Sud-Liban : la Résistance islamique assure avoir pris pour cible un char Merkava dans la périphérie de la localité de Dibbine.

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