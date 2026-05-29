Iran: pas d’accord avec les USA pour mettre fin à la guerre. Les conditions inchangées de Téhéran

La diplomatie iranienne a affirmé vendredi soir ne pas être encore parvenue à un accord avec les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre, après des déclarations de Donald Trump annonçant une décision imminente.

« Les échanges se poursuivent mais aucun accord définitif n’a encore été conclu », a commenté le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, selon des propos relayés par les médias d’Etat.

Le président américain avait annoncé plus tôt qu’il s’apprêtait à prendre une « décision finale » sur un possible accord mais des sources iraniennes à l’agence Fars ont démenti ses affirmations sur deux points centraux : la réouverture du détroit d’Ormuz et le nucléaire iranien.

Des sources iraniennes au sein de la délégation de négociation iranienne ont rappelé à la chaîne Al-Manar les conditions de Téhéran.

Elles comprennent en premier un cessez-le-feu sur tous les fronts, y compris au Liban, et la cessation de toutes les hostilités contre l’Iran et ses alliés par les États-Unis et leurs alliés.

Selon ces sources, Washington a tenté à plusieurs reprises de contourner cette condition et d’exclure le Liban, mais l’Iran a insisté pour inclure le Liban et garantir la cessation des hostilités à son encontre, menaçant de ne pas signer d’accord contraire, ce qui a contraint Washington à accepter.

Concernant le détroit d’Ormuz, l’accord devrait permettre le rétablissement progressif de la navigation après la levée du blocus naval américain et la vérification de son efficacité. L’Iran rouvrira ensuite progressivement le détroit à la navigation selon ses procédures établies.

Les sources d’al-Manar indiquent également qu’un déblocage des avoirs iraniens gelés, estimés à 12 milliards de dollars, a aussi été convenue assurant que « c’est une revendication iranienne sur laquelle l’Iran ne renoncera pas ».

Il est aussi question de la levée des sanctions sur les ventes de pétrole iranien et la liberté de circulation des navires.

Selon les sources iraniennes, les tractations sur le dossier nucléaire seront transférées à la deuxième étape et seront liées à la question de la levée de toutes les sanctions américaines contre l’Iran. Le sort de l’uranium enrichi en Iran sera ainsi discuté, dans un cadre de négociation après avoir vérifié la question de la fin de la guerre.