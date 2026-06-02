Ghalibaf à Berri : L’Iran est déterminé à obtenir un cessez-le-feu dans tout le Liban, et particulièrement dans le Sud

Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a examiné lundi, lors d’un appel téléphonique avec son homologue libanais, Nabih Berri, les efforts et les pressions de l’Iran visant à parvenir à un arrêt global de l’agression israélienne contre le Liban.

M.Ghalibaf a affirmé à M.Berri que si un accord pour mettre fin à la guerre entre l’Iran et les États-Unis était conclu, « il inclurait l’arrêt des attaques sur tous les fronts, et particulièrement au Liban », ajoutant : « Nous suivons avec le plus grand sérieux l’arrêt des attaques de l’entité israélienne ».

Le président du Parlement iranien a également souligné que si les crimes israéliens au Liban se poursuivaient, Téhéran ne se contenterait pas d’interrompre le processus de négociation, mais s’y opposerait fermement.

Il a insisté sur le fait que « l’Iran est déterminé à obtenir un cessez-le-feu dans toutes les régions du Liban, et particulièrement dans le Sud », en lançant à l’adresse de Berri : « Nos âmes et vos âmes ne font qu’une, et la relation entre l’Iran et le Liban est indissociable. Le Hezbollah et le mouvement Amal défendent aujourd’hui leur patrie et la nation islamique ».

De son côté, le président du Parlement libanais a assuré que le Liban n’oubliera jamais les positions positives de l’Iran dans cette phase cruciale.

Trump : Le Hezbollah n’attaquera pas « Israël »… et « Israël » n’attaquera pas le Hezbollah

Le président américain Donald Trump a déclaré plus tôt avoir eu un entretien téléphonique qu’il a qualifié de « très productif » avec le Premier ministre du gouvernement d’occupation israélien, Benjamin Netanyahu, ajoutant : « Aucune force n’ira à Beyrouth, et toutes les forces qui étaient en route pour s’y rendre ont déjà fait demi-tour », selon ses termes.

Trump a également prétendu avoir eu, via des représentants de haut niveau, un « très bon » contact avec le Hezbollah. « Ils ont accepté de cesser toutes les opérations de tir, à condition qu’Israël ne les attaque pas et qu’ils n’attaquent pas Israël », selon ses dires.

Source : Médias