Axios : Trump a traité Netanyahu de « fou »

Deux responsables américains et une source proche du dossier ont rapporté que le président américain Donald Trump a vivement critiqué le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour avoir ordonné à l’armée israélienne de bombarder la banlieue sud de Beyrouth.

Selon ces sources citées par Axios, lors d’un appel téléphonique qualifié de « pire » entre eux, Trump a utilisé un langage dur, qualifiant Netanyahu de « fou » et l’accusant d’ingratitude, en référence au soutien qu’il lui avait apporté lors de son procès pour corruption.

Trump a également averti Netanyahu que le fait de cibler Beyrouth aggraverait l’isolement international d’Israël, accusant Netanyahu d’être responsable du déclin de son image mondiale et lui lançant : « Tout le monde vous déteste maintenant, et tout le monde déteste Israël à cause de ça… Mais qu’est-ce que vous fabriquez ? »

Les sources ont indiqué que Trump avait exprimé cette colère extrême après que l’Iran a menacé de suspendre ses négociations avec Washington en raison des opérations israéliennes au Liban.

La source a ajouté que Trump a affirmé avoir contribué à éviter la prison à Netanyahu, criant à un moment donné : « Vous êtes complètement fou. Sans moi, vous seriez en prison à l’heure qu’il est. C’est moi qui vous ai sauvé le cou. »

En revanche, un responsable américain a expliqué que Trump a exprimé sa compréhension quant à ce qu’il qualifiait de « droit d’Israël à se défendre contre les attaques du Hezbollah », mais qu’il considérait que « l’expansion des opérations terrestres et le ciblage de zones civiles, y compris la destruction de bâtiments entiers pour éliminer les dirigeants, sont préoccupants et menacent la stabilité ».

En coulisses, des sources ont rapporté que Trump avait souligné que « poursuivre cette approche pourrait compromettre ses efforts diplomatiques avec Téhéran, notamment au vu des propositions visant à mettre fin aux combats au Liban ».

Lundi, le chef du Parlement iranien Mohamad Bagher Ghalibaf a renouvelé à son homologue libanais Nabih Berri que son pays reste déterminé à obtenir un cessez-le-feu dans tout le Liban, et particulièrement au sud.

En revanche, un responsable israélien a confirmé que « Tel Aviv ne prévoit pas actuellement de frapper des cibles à l’intérieur de Beyrouth », tandis que Netanyahu a expliqué dans une déclaration ultérieure, qu’il avait informé Trump qu’Israël poursuivrait ses opérations si les attaques du Hezbollah se poursuivaient, ajoutant : « Notre position n’a pas changé », selon lui.

Sur son réseau social Truth Social, Donald Trump a indiqué lundi soir avoir demandé au dirigeant israélien de « ne pas déclencher de raid important sur Beyrouth », et que ce dernier avait accepté.

Le président américain a déclaré que le Hezbollah avait « accepté d’arrêter de tirer sur Israël et ses soldats ». « De même, Israël a accepté de cesser de tirer sur eux. Voyons combien de temps cela durera – espérons que ce soit pour TOUJOURS! », a-t-il ajouté.

Source : Médias