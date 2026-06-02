Liban : Les agressions israéliennes se poursuivent… 6 martyrs d’une même famille et des raids frappent plusieurs localités

6 citoyens sont tombés en martyrs et 3 autres ont été retirés des décombres d’un immeuble résidentiel dans la localité de Marouaniyeh, dans le caza de Saïda au sud du Liban, après une agression de l’occupation israélienne.

Les éléments de la Défense civile ont poursuivi, depuis lundi soir et jusqu’à ce mardi matin, les opérations de recherche et de sauvetage dans l’immeuble résidentiel ciblé dans la localité, selon un communiqué publié par la Direction des médias et des relations publiques de la Direction générale de la Défense civile.

Les éléments de la Défense civile poursuivent leurs missions humanitaires et de secours en réponse aux appels des citoyens, malgré les conditions sur le terrain et les défis difficiles auxquels ils font face en raison de l’agression israélienne continue.

Agression directe contre un centre de la Défense civile

Par ailleurs, le centre de la Défense civile de Kfarsir – Nabatiyeh a fait l’objet d’une agression directe à la suite d’un raid israélien ennemi, ce qui a entraîné des dommages au bâtiment du centre et aux équipements qui s’y trouvaient à l’intérieur.

La Direction générale de la Défense civile a condamné cette agression qui a visé un centre dédié aux actions humanitaires et de secours, réaffirmant qu’elle continuera à accomplir ses devoirs nationaux et humanitaires ainsi qu’à servir les citoyens, malgré les risques et les défis croissants.

Agression israélienne continue contre le sud du Liban

Plus tôt ce mardi, l’occupation a mené une agression par un raid israélien sur la localité de Charqiyeh, et ce, après une agression par un drone israélien contre une voiture sur la route de Habouch – Nabatiyeh.

L’occupation israélienne poursuit sa violation du « cessez-le-feu » au Liban, conclu le 17 avril dernier, tandis que la Résistance islamique au Liban continue de faire face à l’occupation et à ses incursions, pour la défense du pays et de son peuple.

Lundi, le député Hassan Fadlallah, membre du bloc de la Fidélité à la Résistance au Parlement libanais, a commenté la proposition américaine concernant le cessez-le-feu, affirmant que la position du Hezbollah est claire : la nécessité d’un cessez-le-feu global comme condition préalable au retrait de l’occupation et au retour des personnes déplacées.

Source : Médias