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    Le ministère iranien des AE accuse le Koweït et le Bahreïn d’être responsables des attaques perpétrées sur leur sol du fait qu’ils permettent l’utilisation de leur sol pour des attaques contre l’Iran.

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      Liban : depuis ce matin, l’ennemi israélien a pris pour cible 6 véhicules : 2 à Zahrani, 2 à al-Hoche, 1 à Haroufe et 1 à Khaldé

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      Sud-Liban : raids ennemis israéliens sur Nabatiyeh, Nabatiyeh Fawqa, Jibchite, Habouche, Ghandouriyeh et Faroune.

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