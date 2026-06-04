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Cheikh Qassem : Notre seul objectif est de mettre fin à l’agression généralisée, d’instaurer un cessez-le-feu et de voir se retirer « Israël ».
04-06-2026 15:35 PM
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Cheikh Qassem : la déclaration de Washington est une feuille de route pour l’extermination d’une partie du peuple libanais et l’asservissement du reste
17:37
Sud-Liban : Sur l’axe Arnoune-Yohmor Chqif, les frappes des résistants se succèdent contre les groupements de l’ennemi israélien et ses véhicules, leur causant des pertes et des dommages. (Correspondant d’al-Manar)
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Sud-Liban : la résistance islamique prend pour cible un groupement de militaires ennemis et leurs véhicules dans la périphérie de la forteresse Chqif (Beaufort), faisant des tués ou des blessés dans les rangs des ennemis (Correspondant d’al-Manar)
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