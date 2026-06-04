The Economist : Les dirigeants du Golfe impuissants face aux menaces extérieures, ils répriment leurs populations

Le magazine britannique The Economist a publié « un rapport mettant en lumière la situation politique et sécuritaire actuelle dans la région du Golfe ». Il y affirme que « les dirigeants du Golfe exercent une pression croissante sur leurs populations tout en semblant impuissants à contrôler les menaces extérieures qui pèsent sur leurs pays ».

Le rapport explique que « les dirigeants du Golfe ont imposé des mesures d’urgence s’apparentant à la loi martiale dans diverses parties de la région, sous prétexte de guerre ».

Dans ce contexte, le magazine note que « plus d’un millier de personnes, dont des expatriés aux Émirats arabes unis, ont été arrêtées pour avoir prétendument filmé et documenté des attaques de missiles contre le pays ».

Au Koweït, sur le plan des droits humains et politique, The Economist a cité des organisations de défense des droits humains affirmant que « l’émir Meshal Al-Ahmad Al-Sabah avait déchu de leur nationalité environ 70 000 personnes, soit près de 16 % des citoyens koweïtiens, dans le cadre d’une campagne systématique en cours depuis mai 2024 ».

Source : Divers