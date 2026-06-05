Des images révèlent l’ampleur de l’incident : CNN dément la version de Washington sur l’incendie du Gerald R. Ford

Une nouvelle séquence vidéo obtenue par le réseau américain « CNN » a révélé la réalité de l’incendie qui s’est déclaré à bord du plus grand porte-avions du monde, le « Gerald R. Ford », en mars dernier, alors qu’il participait à des opérations contre l’Iran. Les images démontrent que l’incendie était bien plus violent et destructeur que ce que la marine américaine a tenté de dépeindre.

La marine américaine avait publié à l’époque un bref communiqué, affirmant que l’incendie avait été maîtrisé, que seuls deux marins avaient été soignés pour des blessures mineures, et assurant que le porte-avions restait pleinement opérationnel.

Cependant, les images divulguées montrent une réalité tout autre : les couchettes où dormaient les marins ont été entièrement détruites, ne laissant que du métal carbonisé et tordu sous un plafond qui semblait ravagé par les flammes, avec des câbles pendants et des tas de cendres éparpillés un peu partout.

Dans un témoignage poignant, l’un des marins à bord a décrit les moments de lutte contre le feu : « J’ai sérieusement cru que nous allions perdre le navire… C’était soit se battre, soit mourir ».

Un autre marin ainsi qu’un haut responsable américain au fait de l’incident ont confirmé que le système anti-incendie du navire avait totalement échoué à fonctionner, contraignant l’équipage à mener un combat manuel pour éteindre les flammes et empêcher une aggravation de la catastrophe.

Le porte-avions Ford: un historique lourd de pannes et d’incendies

Le Ford, le plus récent porte-avions américain et le plus grand au monde, opérait en mer Rouge en soutien à l’opération « Épopée de la Colère » lorsque « l’incendie s’est déclaré dans sa laverie principale le 12 mars courant, blessant trois marins », selon ce qu’affirmaient les rapports.

Un responsable américain avait déclaré à l’époque que près de 200 marins avaient été soignés, précisant que « l’extinction de l’incendie avait pris plusieurs heures et avait également touché près de 100 couchettes ».

De son côté, l’agence iranienne Tasnim a confirmé que le porte-avions américain USS Gerald Ford avait quitté la zone d’opérations après avoir échoué dans sa mission contre l’Iran.

Le porte-avions était déployé depuis neuf mois et avait participé à des opérations agressives ciblant le Venezuela dans la région des Caraïbes avant son arrivée au « Moyen-Orient ».

Durant sa période de mission, le porte-avions a également été confronté à « des problèmes dans le système d’assainissement qui ont affecté la quasi-totalité de ses 650 toilettes », selon ce qu’a rapporté l’agence « Reuters ».

Il est à noter que le porte-avions USS Gerald R. Ford appartient à la marine américaine, fonctionne à la propulsion nucléaire et transporte plus de 75 avions.

Source : Médias