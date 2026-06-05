Nuit d’enfer pour l’armée israélienne au Sud-Liban : la Résistance multiplie les embuscades et les frappes qualitatives

La nuit de jeudi à vendredi a été particulièrement intense sur le front du Sud-Liban. Les combattants de la Résistance islamique ont mené une série d’opérations coordonnées, infligeant des pertes confirmées aux forces de l’ennemi israélien lors d’une embuscade à l’explosif et de frappes de missiles ciblées.

Piège explosif à la lisière d’Al-Ghandouriyeh

Le coup le plus dur a été porté jeudi soir à 22h35. « Après une observation minutieuse et un suivi rigoureux des mouvements de l’ennemi, les combattants de la Résistance islamique ont tendu une embuscade à une force de l’armée de l’ennemi israélien qui tentait d’avancer vers la lisière orientale de la localité d’Al-Ghandouriyeh », a expliqué le Média de guerre de la Résistance.

Et de préciser dans un communiqué: « Dès que la troupe a atteint le point d’impact, la Résistance a fait exploser plusieurs engins explosifs, touchant de plein fouet les soldats en progression et causant des pertes confirmées parmi ses membres. Face à la violence du choc, l’ennemi a dû déployer un épais écran de fumée pour évacuer ses blessés, avant de déclencher de violents raids aériens et des bombardements d’artillerie sur toute la zone environnante pour couvrir sa retraite ».

Pluie de tirs sur Al-Chqif (Beaufort)

Parallèlement à cette embuscade, la Résistance a pilonné les positions arrière et les regroupements de l’occupation :

Jeudi à 23h30, une première salve de projectiles de type qualitatif a ciblé de plein fouet un important rassemblement de véhicules et de soldats de l’armée de l’ennemi israélien dans les environs de la citadelle historique Al-Chqif (Beaufort).

Au même moment, une autre salve de roquettes s’est abattue sur un regroupement similaire de forces et de blindés ennemis, cette fois dans la localité d’Al-Qantara.

Et puis ce vendredi à 00h30, les combattants de la Résistance islamique ont de nouveau frappé les rassemblements de l’ennemi près de la citadelle Al-Chqif, en utilisant un nouveau missile tactique.

Ababil frappe un char Merkava

Nouvelle démonstration de force technologique : la Résistance a publié des images obtenues par imagerie thermique montrant le ciblage direct et précis d’un char Merkava de l’armée de l’ennemi israélien. L’attaque, menée à la lisière de la localité de Zaoutar al-Charkiyeh, a été exécutée au moyen d’un drone d’assaut de type Ababil.