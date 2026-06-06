Poutine : Nous n’avons constaté aucune provocation iranienne justifiant une attaque américaine

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que « Moscou n’avait constaté aucune provocation de la part de l’Iran qui justifierait une attaque américaine », précisant que « la proposition russe concernant le transfert d’uranium enrichi iranien restait d’actualité ».

M. Poutine a ajouté que « la Russie ne disposait d’aucune preuve que Téhéran cherche à se doter de l’arme nucléaire », soulignant que « ces inquiétudes étaient exprimées par Israël ». Il a insisté sur l’espoir de Moscou que « le cessez-le-feu actuel entre l’Iran et les États-Unis aboutisse à la paix ».

M. Poutine a qualifié la décision du président américain Donald Trump de suspendre les opérations militaires contre l’Iran de « seule décision correcte », indiquant que « l’Occident pensait que l’Iran s’effondrerait de l’intérieur sous l’effet de ces opérations, mais Téhéran a prouvé le contraire », selon lui.

Il a affirmé que « la Russie n’a fourni ni armes ni images satellites à l’Iran, et Téhéran n’en a pas fait la demande », soulignant que « Moscou poursuivrait sa coopération avec l’Iran dans le domaine de la construction d’installations nucléaires ».

Source : Médias