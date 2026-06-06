Résistance au Sud-Liban : attaque contre la brigade Guivati. tirs contre 4 drones Hermes 450 et un avion de chasse. 13 blessés.

Pendant la journée de vendredi, des médias israéliens avaient rendu compte d’un incident gravissime au sud du Liban, aux conséquences difficiles et rares. Ce terme est utilisé pour désigner une opération de résistance qui a sérieusement affecté les forces israéliennes dans les combats.

Dans la soirée, ils ont rapporté que cet incident avait visé la brigade d’élites Guivati. Son unité de reconnaissance est tombée dans une embuscade fermée au cours de laquelle le commandant de brigade du 401e bataillon des blindés a été grièvement blessé. Il aurait succombé ultérieurement mais sa mort n’a pas été confirmée officiellement. Le porte-parole de l’armée d’occupation a fait état de trois officiers blessés, dont deux grièvement. Sans préciser l’endroit où ils ont été attaqués.

Selon les médias, c’est le troisième commandant de brigade qui est pris pour cible depuis la reprise des opérations de résistance le 2 mars. L’attaque a eu lieu dans le village de Zawtar al-Charqiyah, dans le district de Nabatiyeh.

En même temps, les médias rapportaient qu’une force de génie a été prise pour cible dans un village avoisinant et les contacts ont été rompues. Ce qui a rendu difficile leur évacuation.

Version de la résistance

Sur les 32 opérations de résistance revendiquées vendredi, cinq ont eu lieu à Zawtar al-Charqiyah : les trois premières, entre 1h45 et 3h15 après minuit. Les communiqués de Média de guerre, tribune médiatique de la Résistance islamique indiquent qu’elle a visé à l’aide de salves de roquettes un groupement de militaires.

Quelques minutes plus tard, des obus d’artillerie et des roquettes ont été tirés en direction d’un autre groupe de militaires ennemis dans le village avoisinant de Yohmor Chqif.

Deux autres salves de roquettes ont été tirés sur Zawtar al-Charqiyeh vers 7h15 et 7h30.

13 militaires blessés

En fin de journée, le ministère israélien de la Santé a rendu compte de 13 militaires blessés durant les 24 dernières heures. Ce qui porte le chiffre à 1.117 depuis le 8 avril, date de l’entrée en vigueur du cessez-le-feu avec l’Iran.

Selon le média i24, 90% des blessés de l’armée au Liban ont été visés par des drones FPV à fibres optiques.

Attaques continues sur la forteresse de Chqif

Par ailleurs, la résistance poursuit ses attaques contre les forces ennemies stationnées depuis dimanche autour de la citadelle de Chqif (Beaufort), laquelle est située à l’est de Zawtar al-Charqiyah.

Des essaims de drones FPV ont été tirés sur ces forces à sept moments : 13h10, 14h00, 14h25, 15h00, 15h15, 15h25, 16h00.

La résistance a par ailleurs révélé avoir repoussé à quatre reprises des drones israéliens de type Hermes 450 Zeek dans l’espace aérien de la Békaa occidentale (17h00), dans la région d’al-Zahrani au sud (19h15), sur les cotes d’al-Zahrani (20h30) et de la localité al-Charqiya (22h40), en utilisant des missiles sol-air.

Média de guerre indique aussi que la résistance a tiré vers 20h30 un missiles sol-air en direction d’un avion de chasse israélien sur la côte d’al-Zahrani.

Missiles sol-sol

Il a en outre diffusé les images du tir de « missiles de qualité » réalisée le 1er juin contre la colonie de Zar’it au nord de la Palestine occupée. Selon les images, il s’agirait d’un missile sol-sol.

Source : Divers