CGRI : « Nous avons bombardé des bases américaines dans la région après l’agression contre les îles de Sirik et de Qeshm »

Le Corps des Gardiens de la révolution en Iran (CGRI) a mené des frappes de missiles contre plusieurs bases américaines dans la région, en riposte à une agression contre les îles de Sirik et d’Ormuz, a confirmé la télévision iranienne. Le CGRI a précisé que ces représailles ont ciblé deux bases aériennes américaines au Koweït, ainsi que ce qu’il reste de la base navale des États-Unis au Bahreïn.

D’après le commandement iranien, l’attaque américaine initiale avait visé, au moyen de drones, deux centres de communication situés à Qeshm et Sirik. Le CGRI a souligné que cette agression est survenue après que quatre pétroliers en infraction ont tenté de franchir illégalement le détroit d’Ormuz. Poussés et guidés par les États-Unis, ces navires auraient ignoré les sommations des forces navales des Gardiens de la révolution et contourné toute coordination obligatoire.

De son côté, l’armée américaine a revendiqué des raids contre des stations radars iraniennes à Jowlowk et sur l’île de Qeshm, qualifiant officiellement cette opération d’« action défensive ».

De son côté, l’armée koweïtienne a fait état de fortes détonations nocturnes, expliquant que sa défense aérienne était intervenue pour intercepter des attaques de missiles et de drones. Au même moment, le ministère de l’Intérieur du Bahreïn déclenchait les sirènes d’alarme à la suite des raids aériens.

Malgré le cessez-le-feu entre l’Iran et les États-Unis par médiation pakistanaise depuis le 8 avril 2026, Washington mène des attaques contre l’Iran dans le détroit d’Ormuz et ses environs, entraînant des répliques systématiques des forces armées iraniennes.

Face aux tentatives répétées des destroyers et navires de guerre américains de forcer le passage, Téhéran oppose une réplique ferme, forte de la « zone de contrôle maritime » qu’elle a instaurée dans le détroit d’Ormuz le 21 mai dernier.