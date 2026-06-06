Berri fait sauter la mine de Washington et Joumblatt met en garde contre une répétition de l’expérience d’Oslo | Aoun et Salam : menace contre les Libanais et les Iraniens et main tendue à ‘Israël’

Cette caricature de Gros a été publiée par le journal français : L'Humanité.

Alors que les présidents de la République et du gouvernement, Joseph Aoun et Nawaf Salam, étaient censés s’atteler à la défense de leur pays et à l’assistance de la population face à l’agression israélienne, les deux hommes de la tutelle américano-saoudienne ont choisi de rejoindre la guerre déclarée contre la Résistance.

Ce choix s’inscrit dans un climat de folie qui s’empare de leurs équipes, dont l’unique préoccupation est qu’un accord de cessez-le-feu — obligeant l’ennemi à se retirer sans contrepartie — n’affecte leur présence et leur positionnement politique dans le pays.

À ce moment clé, Aoun et Salam ont semblé agir davantage en adolescents qu’en hommes d’État face à des situations critiques.

Après s’être accordés sur la déclaration de capitulation et de honte signée à Washington avec l’ennemi, puis s’être entendus pour menacer la Résistance en affirmant que le rejet de cette déclaration ouvrirait la voie à une extension de la guerre, ils se sont investis vendredi dans une campagne orchestrée.

Il ne s’agissait pas de défendre une nouvelle faute, mais d’attaquer la Résistance au Liban, de tenter de lui retirer sa légitimité et de chercher à satisfaire les Américains et les pays du Golfe en s’en prenant à l’Iran.

Cependant, ce qui s’est révélé être la source de tension pour les deux hommes ne réside pas dans le fait que la déclaration de Washington est mort-née — en raison de son incohérence d’une part et de l’impossibilité de l’appliquer d’autre part —, mais plutôt dans le fait qu’ils ont eu connaissance d’une partie des contacts menés par les États-Unis via d’autres canaux pour tenter de parvenir à un accord avec la Résistance au Liban.

Leur tension s’est accentuée en constatant que le président Nabih Berri est le canal privilégié par les Américains ces jours-ci, et qu’il est en contact étroit avec les parties qatarie et saoudienne sur ce même dossier.

Aoun et Salam ont vu d’un mauvais œil le fait que le président du parlement se joigne au Hezbollah pour déclarer son rejet des termes de la déclaration de Washington, estimant qu’elle ne servait pas les droits du Liban.

Des sources bien informées ont confirmé que Berri « mène des négociations parallèles avec les États-Unis, ces derniers considérant que le pouvoir libanais est incapable de respecter les engagements pris à Washington, et qu’il faut par conséquent s’entendre avec celui qui détient le mot d’ordre sur le terrain, Berri servant de liaison. Cela explique la visite du député Ali Hassan Khalil au Qatar, qui est entré sur la ligne de la médiation entre l’Iran et les États-Unis aux côtés du Pakistan ».

Berri fait sauter la mine de la déclaration

La journée de vendredi avait commencé avec la circulation d’informations faisant état de contacts intenses entre la capitale américaine et le président du parlement via un canal privé.

Les discussions se sont concentrées sur les moyens de sauver la situation après le rejet total de la déclaration de Washington par le Hezbollah.

Après avoir pris 24 heures pour mener des consultations locales et extérieures, et après avoir notifié sa position à la partie américaine ainsi qu’aux médiateurs, le président Berri a publié un communiqué commentant la déclaration de Washington en ces termes : « Au lieu de cet accord hybride, nous aurions pu lire positivement le début du texte si nous y avions trouvé un cessez-le-feu inconditionnel sur terre, sur mer et dans les airs, et sans la destruction de tout ce qui existe. Mais il a été piégé en y ajoutant un cessez-le-feu total de la part du Hezbollah, ainsi que l’évacuation de tous ses éléments du sud du Litani ».

Il a ajouté : « J’aurais pu lire positivement si j’avais lu un retrait au-delà des frontières occupées, mais il a été piégé par des zones d’expérimentation sans l’entrée de parties effectives !!!??) ».

Berri a ensuite affirmé : « Pour faire court, j’approuve ce qui suit :

Premièrement : On entend par cessez-le-feu complet et global, sans condition, sur terre, sur mer et dans les airs, et sans rasage ni destruction de tout ce qui existe.

Deuxièmement : Le retrait du Hezbollah du sud du Litani en parallèle avec le retrait israélien des zones qu’il a occupées ».

Il a conclu en disant : « Quant au reste du texte, il est injuste et ne mérite pas d’être mentionné ».

La position de Berri s’est avérée plus tranchée que celle du Hezbollah dans le rejet de la philosophie et des objectifs de la déclaration de Washington.

Toutefois, il l’a présentée d’une manière qui ouvre la voie à des modifications substantielles si les Américains sont soucieux de parvenir à un accord.

Il convient de noter que Berri n’a cessé de répéter à ses interlocuteurs que le dossier du Liban ne serait pas déconnecté du dossier principal relatif à l’Iran.

Cette question a d’ailleurs fait l’objet de discussions entre lui et le commandant de l’armée, le général Rodolph Heikal, qui a annoncé son départ ce samedi pour le Pakistan, répondant à l’invitation du chef de l’armée pakistanaise, Asim Munir, lequel gère la médiation entre les États-Unis et l’Iran et se trouve désormais informé de tous les détails du dossier libanais.

Joumblatt met en garde contre la répétition de l’expérience d’Oslo

Par ailleurs, l’ancien président du Parti socialiste progressiste, Walid Joumblatt, est intervenu sur le plan des positions en mettant en garde contre une répétition de l’expérience d’Oslo dans tout nouveau processus de négociation.

Il a estimé qu’il était requis de définir le cadre final des négociations et de ne pas sombrer dans un processus de négociation ouvert qui pourrait aboutir à la consécration de réalités permanentes au Sud, à l’instar de ce qui s’est produit dans les territoires palestiniens.

La folie d’Aoun et Salam

Pourtant, l’atmosphère au palais de Baabda et au Grand Sérail reflétait une tension frôlant la folie, à travers des prises de position d’Aoun et Salam manifestant une compréhension superficielle de la politique locale et un manque d’intérêt pour les conséquences de leurs actes ou de leurs propos, après avoir décidé de renoncer à une grande partie du territoire et de la population du pays.

Ils sont apparus dans deux entretiens distincts comme cherchant à dessiner le paysage politique selon une équation simpliste qui réduit toutes les crises à une seule partie ; plus grave encore, cette posture dédouane l’ennemi israélien de toute responsabilité, cherchant même à le disculper et à justifier ses actes.

En effet, après la récente déclaration de Washington et les menaces d’Aoun et Salam envers la Résistance pour qu’elle assume les conséquences du rejet de l’accord de capitulation, Aoun a tenu des propos dénués de toute retenue ou sagesse.

Dans un entretien accordé au réseau CNN, il a accusé l’Iran d’« utiliser le Liban comme carte de pression dans ses négociations avec les États-Unis », estimant que « les intérêts des Libanais ne coïncident pas avec ceux de Téhéran, et que le peuple libanais paie le prix de calculs régionaux avec lesquels il n’a aucun lien ».

Il a appelé « les Gardiens de la révolution iraniens à réaliser que le Liban est un État indépendant et non une zone d’influence », disant que « les Libanais sont fatigués de la guerre entre Israël et le Hezbollah et que la négociation est la seule voie restante pour sortir de la crise ».

Aoun ne s’est pas limité à critiquer l’Iran, il a également adressé des messages directs au Hezbollah, estimant que le secrétaire général du parti, Naïm Qassem, « ne représente pas le peuple libanais ».

En parfaite harmonie avec lui, Salam a critiqué la position des Gardiens de la révolution iraniens rejetant l’entente obtenue par médiation américaine et arabe, estimant que cela confirme à nouveau que la guerre n’est pas menée pour les Libanais, mais sur leur sol et à leurs dépens.

Malgré leurs tentatives de prétendre qu’il existe une couverture pour leurs actions, les positions politiques déclarées viennent révéler de profondes divergences, réfutant toute idée de consensus.

Au milieu de cette ambiance, des informations ont émergé concernant une visite du commandant de l’armée, Rodolph Heikal, à la capitale pakistanaise Islamabad, à l’invitation de son homologue pakistanais Asim Munir.

Alors que le commandement de l’armée n’a ni démenti ni confirmé la chose, des sources bien informées ont indiqué que la visite était programmée depuis plus d’un mois, mais qu’elle avait été reportée en lien avec les développements en cours dans la région. Elles ont ajouté que « cet événement, s’il se réalise, signale l’existence d’une nouvelle ligne parallèle aux négociations de Washington, aux côtés de la ligne ouverte directement avec le président de la Chambre des députés, Nabih Berri ».

Dans des déclarations à la chaîne Al Jazeera, un responsable américain a affirmé que « l’accord historique entre le Liban et Israël est le premier résultat de leur assise à la table des négociations », ajoutant qu’« un cycle de discussions est prévu entre le Liban et Israël après le 22 juin pour parvenir à un accord de paix global entre eux ».

Le responsable a accusé l’Iran de « vouloir prolonger le conflit au Liban et d’œuvrer à entraver les négociations entre le Liban et Israël afin de pouvoir s’attribuer le mérite d’avoir sauvé la situation ».

Il a appelé le Hezbollah à « choisir entre mener une guerre inutile ou permettre le retour des déplacés et la reconstruction ».

En ‘Israël’, les milieux proches du Premier ministre de l’ennemi, Benjamin Netanyahu, ont fait fuiter que « les ministres du gouvernement ont fait pression sur lui pour étendre les combats au Liban ».

Ils ont rapporté qu’il « préférait la voie diplomatique, considérant que le président américain Donald Trump est un partenaire stratégique pour Israël, et qu’il convient de donner l’opportunité à la poursuite des contacts et des négociations ».

Dans le même contexte, le chef d’état-major a informé les ministres que la décision concernant l’orientation de la prochaine phase revenait au niveau politique, confirmant que l’armée était prête à étendre les opérations militaires au Liban si cela lui était demandé.

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar