Abbas Araghchi raconte le dernier matin de l’ayatollah Khamenei

Dans son interview avec la chaine libanaise d’information libanaise al-Mayadeen Tv, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a révélé pour la première fois qu’il se trouvait dans le complexe du Guide suprême martyr le grand ayatollah Ali Khamenei lors du raid meurtrier le 28 février dernier.

(( Le matin du 28 février 2026, vers 9 heures, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, arriva au complexe du Guide suprême. Il venait directement de Genève, porteur d’un rapport indiquant que le climat diplomatique s’était fortement dégradé et qu’une guerre était désormais extrêmement probable.

Il fit ce rapport à l’ayatollah Ali Khamenei. Peu après, le complexe fut la cible d’une frappe américano-israélienne.

L’explosion dévasta une grande partie du bâtiment. Araghchi fut enseveli sous les décombres. Lorsqu’il parvint à s’en extraire, sa première pensée, selon son propre témoignage recueilli par Al Mayadeen en juin 2026, ne fut pas pour sa propre survie, mais pour le sort de l’homme qu’il venait d’informer.

Ce qu’Araghchi découvrit, ou plutôt ce qu’il ne découvrit pas, est devenu l’une des images emblématiques de cette guerre.

Khamenei savait que la frappe était imminente. Les services de renseignement iraniens avaient perçu la détérioration de la situation. Il avait été averti, comme le précisait le compte rendu d’Araghchi, que la probabilité d’une intervention militaire était extrêmement élevée.

Les abris souterrains étaient disponibles. Son service de sécurité l’aurait certainement exigé. Pourtant, selon le récit d’Araghchi, le Guide suprême de la République islamique est resté à son bureau et a continué à travailler jusqu’à l’arrivée des bombes.

Cette décision, qu’on la considère comme un acte de défi extraordinaire, une manœuvre politique de martyre calculée, ou simplement le choix d’un vieil homme ayant depuis longtemps accepté sa propre mortalité, a fondamentalement bouleversé la logique stratégique de l’assassinat.

La frappe visait non seulement à tuer un dirigeant, mais aussi à décapiter un État, à provoquer la paralysie, la fracture, l’effondrement de la cohérence institutionnelle qui résulteraient de l’élimination violente d’une figure irremplaçable. Les adversaires de l’Iran avaient étudié ce modèle. Sans chef, le corps ne peut s’organiser assez rapidement pour réagir. Le corps s’est organisé en quelques heures.

Le pouvoir a été transféré à Mojtaba Khamenei. Araghchi, encore couvert de la poussière du complexe, passa les quarante jours suivants sans rentrer chez lui, gérant la position diplomatique iranienne sur plusieurs fronts simultanément. La structure de commandement des Gardiens de la révolution tint bon. Le programme de missiles s’accéléra. La résistance ne connut pas de répit.

Éliminer un dirigeant est une chose. Briser l’État qui le soutient en est une autre.

Les adversaires de l’Iran ont déjà été confrontés à cette réalité : des sanctions qui ont engendré la résilience plutôt que l’effondrement, des assassinats qui ont désigné des successeurs plutôt que de créer un vide, et maintenant une frappe qui a produit un symbole plutôt qu’une capitulation.

L’image d’un Guide suprême vieillissant refusant de quitter son bureau pendant le verrouillage des coordonnées n’est pas une simple anecdote sur cette guerre. Elle en constitue le fondement moral.

Elle explique pourquoi les bombes n’ont pas détruit ce qu’elles étaient censées détruire, et pourquoi ceux qui les ont ordonnées se retrouvent aujourd’hui à une table de négociations qu’ils juraient de ne jamais avoir à négocier.))

Source : Infos Brutes