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    De fortes explosions continues sont entendues en Cisjordanie et AlQods occupées ainsi qu’au nord de la mer morte après la salve de missiles iraniens

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      Les sirènes d’alarme retentissent à Tel-Aviv et ses environs, dans la région d’AlQods, à Dimona, à Beer-Sheva et ses environs, ainsi que dans les colonies de l’enveloppe de Gaza

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      De fortes explosions continues sont entendues en Cisjordanie et AlQods occupées ainsi qu’au nord de la mer morte après la salve de missiles iraniens

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      Les sirènes d’alarme retentissent dans le centre de la Palestine occupée et dans les colonies de Cisjordanie après l’arrivée de missiles en provenance d’Iran

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