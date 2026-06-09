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    SG de l’ONU, Antonio Guterres : 136 membres du personnel de l’organisation ont été tués dans l’exercice de leurs fonctions au cours de l’année écoulée, dont 80 dans la bande de Gaza.

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