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SG de l’ONU, Antonio Guterres : 136 membres du personnel de l’organisation ont été tués dans l’exercice de leurs fonctions au cours de l’année écoulée, dont 80 dans la bande de Gaza.
09-06-2026 11:56 AM
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