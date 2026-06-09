Hezbollah appelle les autorités libanaises à rectifier leurs relations avec l’Iran et à tirer profit des négociations d’Islamabad.

Le Hezbollah a publié ce mardi un communiqué dans lequel il a incité les autorités libanaises à rectifier leurs relations officielles avec la République islamique d’Iran.

Saluant les frappes lancées par l’Iran contre l’entité sioniste en riposte au raid israélien meurtrier contre la banlieue sud de Beyrouth, le Hezbollah assure que « ce soutien iranien à nos droits légitimes, et la prise en charge des coûts matériels et politiques qui en découlent, réaffirment que c’est l’Iran qui soutient le Liban, et non l’inverse ».

Et d’ajouter : « Sa position honorable aux côtés du Liban mérite la gratitude de ses autorités, et non le déni et les insultes délibérées en réponse à des diktats extérieurs. »

Hezbollah a aussi demandé aux autorités libanaises de tirer parti du cadre des négociations d’Islamabad entre l’Iran et les Etats-Unis afin de de satisfaire aux exigences du peuple libannais : à savoir la libération de sa terre, le retour des déplacés, la reconstruction et la préservation de la souveraineté nationale.

Ci-dessous le texte intégral du communiqué du Hezbollah:

« La riposte iranienne par missiles contre l’entité sioniste, en défense du peuple libanais, est un message d’engagement moral, politique et opérationnel de la République islamique envers le Liban. Cet ennemi, bénéficiant de la pleine couverture de l’administration américaine, a persisté dans ses crimes contre notre pays et repris ses attaques contre la banlieue sud, violant ainsi l’accord de cessez-le-feu et confirmant son mépris pour tous les accords internationaux.

La riposte iranienne souligne donc que l’intérêt de la stabilité de la région et de ses pays exige tout le nécessaire pour garantir le respect des accords et que l’ennemi sioniste les respecte avant tout autre. Tel est le message que l’Iran a voulu adresser clairement et fermement à tous ceux qui œuvrent pour la stabilité de notre région.

Cela a coïncidé avec le soutien précieux du mouvement Ansarullah au Yémen, dans le cadre d’une action conjointe visant à dissuader l’entité sioniste et à faire comprendre à l’administration américaine que son soutien à l’agression sioniste contre notre pays compromettrait tous les accords qu’elle recherche, d’autant plus que la République islamique insiste sur l’inclusion d’un cessez-le-feu global sur tous les fronts, notamment au Liban, dans tout accord conclu avec elle, comme prélude au retrait forcé de l’ennemi de notre territoire libanais, au retour des personnes déplacées, à la reconstruction et à la libération des prisonniers.

Ce soutien iranien à nos droits légitimes, et la prise en charge des coûts matériels et politiques qui en découlent, réaffirment que c’est l’Iran qui soutient le Liban, et non l’inverse. Cela découle de ses principes et valeurs humanitaires, ainsi que des liens historiques profonds qui unissent les peuples libanais et iranien. L’Iran a toujours souhaité le bien de notre pays et a contribué à soutenir sa résistance pour libérer son territoire et reconstruire ce qui avait été détruit par l’agression sioniste. Sa position honorable aux côtés du Liban mérite la gratitude de ses autorités, et non le déni et les insultes délibérées en réponse à des diktats extérieurs.

Toutes les voix qui s’élèvent sous l’influence de ces diktats ne sauraient entamer la crédibilité de la position courageuse de l’Iran ni sa loyauté indéfectible à une époque où les intérêts priment sur les principes. Les accusations infondées lancées par certaines autorités contre le rôle honorable de l’Iran dans la lutte contre l’agression sioniste au Liban sont totalement inacceptables, car elles contredisent la vérité et vont à l’encontre des intérêts du Liban. L’attaque injuste contre l’Iran, notamment la déclaration conjointe avec l’ennemi et l’administration américaine, dépasse le cadre de toute relation diplomatique et de tout accord d’alliance. Rejetée et condamnée, elle n’a servi que les intérêts de l’ennemi sioniste.

Nous appelons les autorités libanaises à saisir cette opportunité et à rectifier leurs relations officielles avec la République islamique d’une manière qui serve les intérêts des deux pays.

Nous les exhortons à tirer parti de ce soutien iranien pour atteindre nos objectifs nationaux, notamment au regard du nouveau cadre régional issu des négociations d’Islamabad. Cela permettra à l’État libanais, par le biais de négociations indirectes avec l’ennemi et en s’appuyant sur ce cadre, la force de la résistance, la fermeté de la position populaire et les accords internes, de satisfaire aux exigences de notre peuple : à savoir la libération de sa terre, le retour des déplacés, la reconstruction et la préservation de la souveraineté nationale.

Au nom de notre peuple, des familles de nos martyrs, des résistants, des déplacés et de tous les citoyens libres et honorables de notre patrie, nous, membres du Hezbollah, saluons profondément cette loyauté de l’Iran. Nous saluons la position courageuse et noble du Guide suprême, du Président, du gouvernement, du Parlement, de l’armée, des Gardiens de la révolution et du peuple iranien pour leur soutien remarquable à nos droits légitimes et à notre cause nationale – droits que nous continuerons de défendre à travers notre résistance héroïque jusqu’à leur réalisation, quel que soit le coût des sacrifices consentis pour que notre peuple puisse rester sur sa terre et y vive avec fierté, dignité et liberté. »

Source : Al-Manar