Après 500 jours de détention sans inculpation, Israël place Dr Hussam Abou Safieh en isolement

Le fils du médecin palestinien Hussam Abou Safiya, arrêté par les forces israéliennes à Gaza fin 2024 et détenu pendant plus de 500 jours sans inculpation formelle, a exprimé sa profonde inquiétude pour la sécurité de son père après son transfert, sans explication, en isolement dans une prison de haute sécurité.

Abou Safiya est en isolement.

Le Dr Abu Safiya, directeur de l’hôpital Kamal Adwan dans le nord de la bande de Gaza, a été arrêté alors qu’il était en service le 27 décembre 2024.

L’organisation Médecins pour les droits de l’homme a signalé la semaine dernière avoir reçu des informations selon lesquelles cet homme de 53 ans avait été transféré de la prison de Ketziot à la prison de Ramon, qui fait partie du complexe pénitentiaire de Ganot, où il a été placé à l’isolement.

L’organisation a confirmé qu’elle n’a pas été informée des raisons de ce transfert.

Lors d’une visite effectuée le mois dernier par un avocat d’une organisation de défense des droits de l’homme, Abou Safiya a décrit les dures conditions de détention, évoqué des problèmes médicaux non traités et une grave pénurie alimentaire.

Souffrances graves

Son fils a déclaré que son père a dû subir une intervention chirurgicale pour retirer des éclats d’obus qui s’étaient logés dans sa cuisse gauche lors de son arrestation, et qu’il souffre encore de douleurs et d’un gonflement persistants à l’endroit de la blessure.

Il a déclaré : « Ce que nous savons [de sa détention] révèle de graves souffrances. Durant les premiers mois de sa détention, il n’a pas été autorisé à changer de vêtements et il a contracté des maladies de peau sans recevoir de soins appropriés. »

Il a ajouté : « On nous a dit qu’il est détenu [actuellement] dans une très petite cellule d’isolement, pas plus d’un mètre sur un mètre, ce qui est à peine suffisant pour bouger ou s’asseoir correctement. »

Pas de contacts

Plus de 525 jours après son arrestation, les autorités israéliennes n’ont toujours pas porté d’accusations formelles contre lui.

Il a été désigné comme « combattant illégal », au même titre que plus de 375 autres membres du personnel médical, une désignation qu’Israël a fréquemment utilisée pour justifier une détention prolongée sans procès. Depuis son arrestation, sa famille n’a pas pu le contacter directement, selon le quotidien britannique The Guardian.

Source : Médias