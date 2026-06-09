Ghalibaf : Nous privilégions le langage diplomatique, mais nous maîtrisons mieux le langage non-diplomatique

Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a déclaré mardi que « la République islamique privilégie le langage diplomatique, mais qu’elle maîtrise mieux le langage non-diplomatique ».

Dans un message publié sur la plateforme X, Ghalibaf a ajouté : « Vous récoltez ce que vous avez semé. »

Par ailleurs, le commandant des forces terrestres de l’armée iranienne, le colonel Ali Jahanshahi, a affirmé que « les forces armées iraniennes sont prêtes à répondre avec fermeté et à défendre le pays jusqu’au bout ».

Jahanshahi a expliqué que « les forces terrestres de l’armée iranienne sont en état d’alerte maximale et pleinement opérationnelles pour faire face à toute menace potentielle et y répondre avec fermeté ».

Jahanshahi a souligné que « la sécurité des frontières est le fruit des efforts, de la disponibilité et de la forte présence des forces armées ».

De même, Mohammad Baqer Zolghadr, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, a mis en garde « l’alliance israélo-américaine contre toute nouvelle erreur », déclarant : « La région deviendra un enfer pour eux s’ils persistent dans cette voie ».

Il a ajouté : « La véritable menace se trouve ailleurs qu’à Washington et Tel-Aviv », poursuivant : « 47 ans et 100 jours de résistance sur les champs de bataille et dans les villes, et de l’arène urbaine à l’arène politique et diplomatique », ont engendré un bouleversement de l’ordre sécuritaire mondial.

Source : Médias