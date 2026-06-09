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    Trump a prétendu que l’Iran a abattu un Apache américain au-dessus d’Ormuz : nous pensons réagir

      Le président américain Donald Trump a affirmé mardi que « les Iraniens ont abattu un hélicoptère Apache américain alors qu’il patrouillait au-dessus du détroit d’Ormuz ».

      Trump a déclaré dans un message sur sa plateforme Truth Social : « Les États-Unis doivent répondre à cette attaque iranienne contre l’Apache.»

      Trump a ajouté que « deux pilotes se trouvaient à bord de l’hélicoptère, notant qu’ils allaient bien et indemnes ».

      Le site Internet américain Axios a cité un responsable affirmant que « l’enquête sur l’accident de l’Apache a conclu qu’un drone iranien a percuté l’hélicoptère américain et provoqué son crash ».

      Le haut responsable américain a ajouté que « l’enquête n’a pas encore déterminé si la frappe était intentionnelle ou non, et que l’affaire est toujours à l’étude ».

      Selon les médias américains, « les recherches se concentrent désormais sur la question de savoir si le drone Shahed est entré en collision avec l’hélicoptère américain Apache, intentionnellement ou non ».

      Malgré l’accord de cessez-le-feu entre Washington et Téhéran négocié par le Pakistan depuis le 8 avril, les États-Unis continuent d’imposer un blocus sur le détroit d’Ormuz et de lancer des attaques dans les environs, tandis que les forces armées iraniennes répondent à ces attaques.

      Source : Médias

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