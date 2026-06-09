« Incident exceptionnel » selon les médias israéliens : infiltration depuis le Liban et échange de tirs entre un homme armé et l’armée.

La frontière libano-palestinienne a été ce mardi le théâtre d’une alerte sécuritaire de grande ampleur, selon la description des médias israéliens, qui ont rapporté une infiltration armée depuis le Liban près de la chaîne de montagnes de Ramim, en Haute Galilée suivie d’un échange de tirs.

La radio de l’armée israélienne a confirmé qu’un homme armé a réussi à infiltrer le côté israélien de la frontière et a ouvert le feu sur les forces israéliennes, soulignant qu’il s’agissait assurément d’un événement exceptionnel, d’autant plus que « nos forces maintiennent une zone de sécurité à plusieurs kilomètres à l’intérieur du territoire libanais ».

La radio a indiqué que cet incident d’infiltration, malgré le déploiement par l’armée d’un cordon de sécurité s’étendant sur plusieurs kilomètres à l’intérieur du Liban, constitue un échec opérationnel qui compromet l’efficacité.

De son côté, la chaîne israélienne Channel 12 a rapporté qu’un homme armé avait ouvert le feu sur une force israélienne près de la bande frontalière avec le Liban, tandis que les forces d’occupation continuent de ratisser et de rechercher un deuxième homme armé qui accompagnait l’auteur de l’attaque dans la zone frontalière.

Suite à cet incident, le Conseil régional de Haute Galilée a imposé des restrictions aux habitants des localités de Misgav Am, Margaliot et Manara, leur ordonnant de rester chez eux. Les principaux axes routiers ont été fermés, tandis qu’un important dispositif aérien était déployé et que des opérations de recherche de grande envergure étaient en cours.

David Azoulay, président du Conseil local de Metoula, a déclaré que cet incident était une preuve supplémentaire du manque de sécurité dans le nord du pays, près de trois ans après la fin de la guerre et l’instauration de la zone de sécurité.

Selon la radio militaire israélienne, l’armée ne sait toujours pas si l’homme armé qui a franchi la frontière appartient au Hezbollah.

La Résistance islamique n’a pas revendiqué une telle opération.

Depuis lundi, elle en a revendiqué 26 dont 10 ce mardi.

Dans l’une d’entre elle, sa tribune Média de guerre a indiqué que ses combattants ont visé un centre de commandement de l’armée ennemie dans la localité de Naqoura, dans le secteur occidental de la frontière à l’aide d’un drone.

Il a aussi indiqué qu’elle a poussé un drone israélien Hermes 450 Zik à rebrousser chemin dans l’Iqlim al-Touffah.

Selon l’armée ennemie israélienne, 48 militaires dont des officiers ont été blessés au sud-Liban durant les 5 derniers jours.

Média de guerre a diffusé les images d’une frappe de drone FPV Ababil réalisée le 4 juin sur un char Merkava stationné dans les alentours de la forteresse Chqif (Beaufort)

Il a aussi publié les images de tirs d’une salve de six missiles de qualité tirés le 7 juin en direction d’un groupement militaire dans la localité de Rchaf.

Il a aussi publié les images d’une opération réalisée le 2 juin dernier contre un véhicule logistique de type Hemet dans les périphéries de la localité Yohmor Chqif à l’aide d’une drone FPV Ababil.

Source : Divers