Gharibabadi : L’attaque contre nos installations nucléaires a perturbé les activités de l’AIEA

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, a confirmé mardi que « l’attaque visant les installations nucléaires iraniennes a directement entraîné la suspension des activités de vérification de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) », expliquant que « la sécurité des inspecteurs avait nécessité leur évacuation du pays ».

M. Gharibabadi a souligné que « les États-Unis tentaient d’exploiter les conséquences de leurs attaques illégales contre les installations nucléaires iraniennes pour exercer des pressions sur Téhéran ».

Il a fait remarquer que « l’occupation visait des installations soumises aux garanties internationales, perturbant ainsi les capacités de vérification et permettant à Washington d’utiliser le Conseil des gouverneurs pour accroître la pression sur la République islamique ».

Dans ce contexte, le responsable iranien a appelé la communauté internationale « à assumer ses responsabilités concernant les attaques visant les installations nucléaires sous la supervision de l’AIEA », insistant sur le fait que « l’obstruction au processus de vérification internationale devait être considérée comme une responsabilité juridique et internationale incombant aux auteurs de ces attaques ».

Aujourd’hui, la Mission permanente de l’Iran auprès des organisations internationales à Vienne a déclaré que « la soumission par les États-Unis d’un projet de résolution au Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) concernant les activités nucléaires pacifiques de l’Iran est une initiative absurde, compte tenu de l’agression et des menaces persistantes des États-Unis ».

La chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen a obtenu une copie du projet de résolution américain, que Washington soumettra au groupe occidental pour discussion et vote. La résolution exige que Téhéran fournisse à l’AIEA des informations précises sur les matières et installations nucléaires soumises aux garanties et accorde à l’agence l’autorité nécessaire pour vérifier ces informations, tout en soulignant que l’accord de garanties iranien ne peut être modifié ou suspendu unilatéralement.

Source : Médias